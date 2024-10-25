أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

اختفاء شابة بظروف غامضة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اختفاء شابة بظروف غامضة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اختفاء شابة بظروف غامضة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - كلمتك: خاص


 

أفادت مصادر عن اختفاء شابة بضروف غامضة في محافظة إب
واكدت المصادر ان فتاة تدعى أمة الرحمن عبدالله محمد الحرازي 18 عام من حراز والتي تسكن بمدينة إب مع اسرتها ، كانت تعمل في إحدى المولات بمحافظة إب

واوضحت المصادر انها قبل أربعة أيام خرجت تبحث عن عمل في نفس المول التي كانت تعمل به سابقا ، لكن تم الاعتذار لها بسبب أنه قد تم توظيف البديل عنها..


مشيراً انه ووفق إتصال تلاقيته من اختها الكبيرة 
فإن امة الرحمن خرجت من المول باتجاه مثلث المواصلات _ شارع تعز ، حسب ما تم رصده بالكاميرات لكنها اختفت فجأة عن الكميرات ولم تعود إلى البيت حتى اليوم..

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية بمحافظة إب بعد تلقيها بلاغ قامت بدورها بتتبع الكميرات وعمل التحريات اللازمة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بشرى سارة بشان التسوية للمدنيين واعتمادها بهذا الموعد والكشف عن الصرف(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق