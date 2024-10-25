اختفاء شابة بظروف غامضة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك





أفادت مصادر عن اختفاء شابة بضروف غامضة في محافظة إب

واكدت المصادر ان فتاة تدعى أمة الرحمن عبدالله محمد الحرازي 18 عام من حراز والتي تسكن بمدينة إب مع اسرتها ، كانت تعمل في إحدى المولات بمحافظة إب

واوضحت المصادر انها قبل أربعة أيام خرجت تبحث عن عمل في نفس المول التي كانت تعمل به سابقا ، لكن تم الاعتذار لها بسبب أنه قد تم توظيف البديل عنها..



مشيراً انه ووفق إتصال تلاقيته من اختها الكبيرة

فإن امة الرحمن خرجت من المول باتجاه مثلث المواصلات _ شارع تعز ، حسب ما تم رصده بالكاميرات لكنها اختفت فجأة عن الكميرات ولم تعود إلى البيت حتى اليوم..

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية بمحافظة إب بعد تلقيها بلاغ قامت بدورها بتتبع الكميرات وعمل التحريات اللازمة