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مليشيا الحوثي تصدر بيان عقب هذه الضربة العسكرية القاصمة - أخبار كلمتك

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مليشيا الحوثي تصدر بيان عقب هذه الضربة العسكرية القاصمة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تصدر بيان عقب هذه الضربة العسكرية القاصمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:59 مساءً - كلمتك: خاص


 


أصدرت مليشيا الحوثي الليلة بيان بشان الضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت طواقم الاعلامين جنوب لبنان


وجاء في نص البيان:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

تدين شبكة المسيرة الإعلامية استهداف العدو الاسرائيلي طواقم الاعلاميين في جنوب لبنان اثناء تغطيتهم لجرائم العدوان الاسرائيلي مما ادى الى استشهاد الزميل في قناة المنار المصور وسام قاسم والزملاء في قناة الميادين المصور غسان نجار والتقني محمد رضا وجرح عدد من الاعلاميين من مؤسسات إعلامية اخرى.
وتدين شبكة المسيرة الاعلامية استهداف مكتب قناة الميادين في لبنان بغارة عدوانية قبل أيام. 
إننا في شبكة المسيرة الإعلامية إذ نتقدم بأسمى آيات التعازي من أسرهم الكريمة وأسرتي المنار والميادين باستشهاد الزملاء الاعزاء خلال تأدية واجبهم المقدس لنؤكد على أهمية الثبات على الموقف المتقدم في تغطية معركة طوفان الأقصى على الجبهات الملتهبة كافة والاستمرار في فضح وحشية العدو الإسرائيلي المجرم والجبان، ونجدد عزاءنا لكل الوسائل الإعلامية الفلسطينية واللبنانية والصحافيين الذين ارتقوا خلال تغطية معركة مصيرية في تاريخ منطقتنا وأمتنا.

إننا في شبكة المسيرة الإعلامية لنثمن عاليا كل التضحيات التي يقدمها الإعلام الحر والشريف في مواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ونشد على أيدي الجميع للعمل بكل وسيلة لإيصال مظلوميته التاريخية وصموده الأسطوري.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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