مليشيا الحوثي تصدر بيان عقب هذه الضربة العسكرية القاصمة - أخبار كلمتك







أصدرت مليشيا الحوثي الليلة بيان بشان الضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت طواقم الاعلامين جنوب لبنان



وجاء في نص البيان:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

تدين شبكة المسيرة الإعلامية استهداف العدو الاسرائيلي طواقم الاعلاميين في جنوب لبنان اثناء تغطيتهم لجرائم العدوان الاسرائيلي مما ادى الى استشهاد الزميل في قناة المنار المصور وسام قاسم والزملاء في قناة الميادين المصور غسان نجار والتقني محمد رضا وجرح عدد من الاعلاميين من مؤسسات إعلامية اخرى.

وتدين شبكة المسيرة الاعلامية استهداف مكتب قناة الميادين في لبنان بغارة عدوانية قبل أيام.

إننا في شبكة المسيرة الإعلامية إذ نتقدم بأسمى آيات التعازي من أسرهم الكريمة وأسرتي المنار والميادين باستشهاد الزملاء الاعزاء خلال تأدية واجبهم المقدس لنؤكد على أهمية الثبات على الموقف المتقدم في تغطية معركة طوفان الأقصى على الجبهات الملتهبة كافة والاستمرار في فضح وحشية العدو الإسرائيلي المجرم والجبان، ونجدد عزاءنا لكل الوسائل الإعلامية الفلسطينية واللبنانية والصحافيين الذين ارتقوا خلال تغطية معركة مصيرية في تاريخ منطقتنا وأمتنا.

إننا في شبكة المسيرة الإعلامية لنثمن عاليا كل التضحيات التي يقدمها الإعلام الحر والشريف في مواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ونشد على أيدي الجميع للعمل بكل وسيلة لإيصال مظلوميته التاريخية وصموده الأسطوري.