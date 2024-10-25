أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

اول تحرك بكريتر بشان اضرار المنخفض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اول تحرك بكريتر بشان اضرار المنخفض - أخبار كلمتك

اول تحرك بكريتر بشان اضرار المنخفض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - كلمتك/خاص:

قام مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن الدكتور محمود بن جرادي، بالاشراف المباشر على شفط مياه الأمطار ، ورفع مخلفات الأتربة  الناتجة عن هطول امطار التي شهدتها المديرية وباق مديريات العاصمة عدن.  


حيث باشرت فرق الصرف الصحي والأشغال والنظافة  بالمديرية بعملها في شفط مياه الأمطار في مختلف احياء وأسواق المديرية، ورفع مخلفات الاتربة والأحجار بحي شعب العيدروس الجبلي،

كما شملت أعمال معالجة الاضرار الناتجة عن هطول مياه الأمطار قيام فرقة طوارئ الكهرباء بتفقد شبكة الكهرباء واصلاح اعطال الشبكة التي تسببت بها مياه الأمطار.  

وأكد بن جرادي، أن السلطة المحلية بمديرية صيرة تقوم بحصر الأضرار والعمل على حلها بشكل نهائي تجنبا لحدوثها مستقبلا.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

اخر تحديث لآخر صرف العملات في عدن (انهيار مرعب للريال اليمني) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق