اول تحرك بكريتر بشان اضرار المنخفض - أخبار كلمتك

قام مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن الدكتور محمود بن جرادي، بالاشراف المباشر على شفط مياه الأمطار ، ورفع مخلفات الأتربة الناتجة عن هطول امطار التي شهدتها المديرية وباق مديريات العاصمة عدن.



حيث باشرت فرق الصرف الصحي والأشغال والنظافة بالمديرية بعملها في شفط مياه الأمطار في مختلف احياء وأسواق المديرية، ورفع مخلفات الاتربة والأحجار بحي شعب العيدروس الجبلي،

كما شملت أعمال معالجة الاضرار الناتجة عن هطول مياه الأمطار قيام فرقة طوارئ الكهرباء بتفقد شبكة الكهرباء واصلاح اعطال الشبكة التي تسببت بها مياه الأمطار.

وأكد بن جرادي، أن السلطة المحلية بمديرية صيرة تقوم بحصر الأضرار والعمل على حلها بشكل نهائي تجنبا لحدوثها مستقبلا.