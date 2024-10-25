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تفاصيل جديدة بشأن تخوف مليشيا الحوثي من الضربات الجوية - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة بشأن تخوف مليشيا الحوثي من الضربات الجوية - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن تخوف مليشيا الحوثي من الضربات الجوية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

كشفت‏ مصادر عسكرية ان مليشيا الحوثي تستحدث خنادق وأنفاق  جديدة في ‎الحديدة بهدف إخفاء أسلحتهما الثقيلة والصواريخ والطائرات المسيرة تحسباً لأي هجمات  

واوضحت المصادر ان المليشيا أنشأت أنفاقاً مائية تبدأ من شوارع المدينة وتصل إلى حدود السواحل مما يتيح لعناصرها التنقل بسهولة ونقل القوارب الصغيرة والآليات العسكرية البحرية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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