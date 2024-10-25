الصحفي بن لزرق يتحدث عن رحلته إلى القاهرة وعودته إلى عدن(صدمة) - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:



وصلت مساء امس الى عدن من مصر.

مكثت هناك شهر كامل.

اكلت صح

نمت صح

تنفست ،مارست الرياضة بشكل شبه يومي

رحت كافيهات ،سينما ، مسرح،عمر الكهرباء ما انقطعت ثانية واحدة ولا الماء ولا النت ولا الغاز.

نمت شهر كامل وانا متاكد ان لا شيء ممكن يكدر صفو حياتي.

آمن مطمئن..

يارجل كتبت صح تخيل كتبت منشورات زي. الرز لأن نفسيتي صح.

وتابع بالقول:

اول مادخلت الحي الذي اسكن فيه كانت الكهرباء طافي والجو حار جدا.

الصبآح اكتشفت ان الماء منقطع وانه لن يأتي الا في وقت لاحق اتصلت بسائق وايت (بوزة)وعبيت!

فتحت النت كان ضعيف كأنه في السنوات الاولى لإختراع النت.

خرجت للشارع شفت في وجوه الناس كآبة وطاقة سلبية حق سنة لا قدام ،ناس مقهورة ،مهمومة ،تعبانة تضرب القملة بصميل.!

ناس تسأل بعضها كم قد الصرف..؟

اذا كان هذا سيناريو حياتي مابالك بحياة الآخرين من الناس.

واختتم بالقول:

ان لم يكن الوطن نوم صح واكل وشرب وأمان وصحة وتعليم ولقمة غير ملطخة بالدم ولا المهانة وخدمات وراتبك يغطي احتياجك.. فما هو الوطن؟

سؤال طرحته في منشورات سابقة واعيد طرحه..

لكل من نفذ بجلده من هذه البلاد التي تقاسمها (عيال الهو)اقول له أنت عملت الصح في نفسك و اولادك وصحتك وكل شيء .

ولا تصدق كذبة تراب الوطن لأن الوطن باعووووه من زمان..

حسبنا الله ونعم الوكيل