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قوات الحزام الأمني تحقق إنجاز أمني جديد بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

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قوات الحزام الأمني تحقق إنجاز أمني جديد بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

قوات الحزام الأمني تحقق إنجاز أمني جديد بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:20 مساءً - كلمتك: خاص

 

ألقت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإطلاق النار في أحدى الأعراس بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان.

وأفاد مصدر عملياتي أن القطاع الثامن بحزام عدن تلقى بلاغاً بسماع إطلاق نار بالقرب من حفل زفاف، وعلى الفور نزلت قوة إلى الموقع واعتقلت ثلاثة أشخاص (ع.أ.م) و(ق.س.م) و(ع.ج.أ)، حيث تم تحريز أسلحتهم وتحويلهم إلى مقر القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم..محذرا المواطنين بعدم التهاون مع أي شخص لا يمتثل بقرار منع إطلاق الأعيرة النارية في كل مديريات العاصمة عدن

الجدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني، بقيادة العميد جلال الربيعي، تواصل جهودها المضنية من أجل ملاحقة مطلقي النار بشكل عشوائي وتتخذ الاجراءات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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