قوات الحزام الأمني تحقق إنجاز أمني جديد بالعاصمة عدن - أخبار كلمتك

ألقت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإطلاق النار في أحدى الأعراس بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان.

وأفاد مصدر عملياتي أن القطاع الثامن بحزام عدن تلقى بلاغاً بسماع إطلاق نار بالقرب من حفل زفاف، وعلى الفور نزلت قوة إلى الموقع واعتقلت ثلاثة أشخاص (ع.أ.م) و(ق.س.م) و(ع.ج.أ)، حيث تم تحريز أسلحتهم وتحويلهم إلى مقر القطاع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم..محذرا المواطنين بعدم التهاون مع أي شخص لا يمتثل بقرار منع إطلاق الأعيرة النارية في كل مديريات العاصمة عدن

الجدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني، بقيادة العميد جلال الربيعي، تواصل جهودها المضنية من أجل ملاحقة مطلقي النار بشكل عشوائي وتتخذ الاجراءات