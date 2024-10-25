اول تحرك لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة - أخبار كلمتك



بتوجيهات من مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي علوان الشعبي، بدأ عمال الصرف الصحي في المديرية بتنفيذ عملية فتح مجاري المياه والصرف الصحي، وإزالة تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها العاصمة عدن منذ فجر اليوم الجمعة.

ويأتي هذا التحرك العاجل في إطار الاستجابة لارتفاع منسوب المياه الناتج عن الأمطار الغزيرة، التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين.

وقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية في عدن أن هذه الأمطار تأتي نتيجة تأثير منخفض جوي، مما استدعى اتخاذ تدابير سريعة للتخفيف من حدة الأضرار المحتملة، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان تصريف المياه بشكل فعال، وتسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية.

وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة، كما تدعو الجميع للتعاون مع فرق الطوارئ لتجاوز هذه الظروف الجوية الصعبة.

من جانبهم، أعرب سكان المديرية عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية تحسين خدمات الصرف الصحي لمواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل.