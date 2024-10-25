قوة امنية تداهم منزل صحفي في عدن - أخبار كلمتك

داهمت قوة أمنية كبيرة من شرطة مديرية الشيخ عثمان بعدن مساء الخميس منزل الصحفي محمد قائد علي في منطقة الممدارة بدون امر قضائي او سابق إشعار وقامت بإعتقال ولده معتز دون أن يكون هناك مبرر لتلك المداهمة المرعبة والتي أحدثت حالة من الرعب والخوف بين أفراد الأسرة والمواطنين المجاورين للمنزل في الحي.



وتقدم الصحفي محمد قائد علي بشكوى ومناشدة إلى اللواء مطهر الشعيبي مدير امن العاصمة عدن قال فيها : لقد تعرض منزلي للمداهمة مساء الخميس من قبل أفراد وضباط وشرطة نسائية تابعين لشرطة الشيخ عثمان وذلك بدون إستدعاء مسبق أو أمر قضائي وداهموا منزلي بقوة السلاح ورفع السلاح وشحنه بأوجاهنا وأرعبوا النساء والأطفال.



وأضاف: أكتر من 15 فرد وضابط وشرطة نسائية داهموا منزلي وشمتوا بنا شمات ولم يحترموا كبر سني ومرضي وأخدوا ولدي منذر بقوة السلاح.



وقال : أضع هذه الشكوي بيدكم للتحقيق بهذه التجاوزات غير القانونية للتحقيق وإنصافنا .. لافتا إلى أنه مهما يكن الأمر كان ممكن إرسال إستدعاء للحضور وسوف نحضر بعيدا عن تللك المداهمة المسلحة التي أثارت الرعب بين أسرتي وأوساط المواطنين المجاورين لمنزلي في الحي.

