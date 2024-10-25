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عاجل : إنهيار غرفة تفتيش مياه بكريتر وسقوط سيارة - أخبار كلمتك

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عاجل : إنهيار غرفة تفتيش مياه بكريتر وسقوط سيارة - أخبار كلمتك

عاجل : إنهيار غرفة تفتيش مياه بكريتر وسقوط سيارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد ناشطون عن انهيار غرفة لتفتيش مياه الصرف الصحي بكريتر .

وقال الناشطون أن الغرفة الواقعة في تقاطع ملعب الحبيشي قد انهارت .

واختتموا : سقطت اجزاء من سيارة لشفط المياه بالغرفة أثناء محاولتها شفط المياه

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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