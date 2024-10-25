اول تعليق على اتخاذ قناة العربية هذا القرار المفاجئ بشان فلم الرئيس صالح الوثائقي - أخبار كلمتك

قال الكاتب فهد الشرفي:.‏شكرا للاخوة في ادارة قناة العربية ممثلة بالأستاذ ‎ممدوح المهيني وكل من عمل على تلافي ما حدث بخصوص الفيلم الذي أثار حفيظة محبي الزعيم الراحل علي عبدالله رحمه الله.

واضاف:شكرا للاشقاء الكبار في ‎#السعودية ولا عزاء لمن اراد إستغلال فيلم قديم اعيد إنزاله في يوتيوب لإثارة فتنة لا تخدم إلا العدو