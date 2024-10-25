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اول تعليق على اتخاذ قناة العربية هذا القرار المفاجئ بشان فلم الرئيس صالح الوثائقي - أخبار كلمتك

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اول تعليق على اتخاذ قناة العربية هذا القرار المفاجئ بشان فلم الرئيس صالح الوثائقي - أخبار كلمتك

اول تعليق على اتخاذ قناة العربية هذا القرار المفاجئ بشان فلم الرئيس صالح الوثائقي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الكاتب فهد الشرفي:.‏شكرا للاخوة في ادارة قناة العربية ممثلة بالأستاذ ‎ممدوح المهيني وكل من عمل على تلافي ما حدث بخصوص الفيلم الذي أثار حفيظة محبي الزعيم الراحل علي عبدالله رحمه الله.

واضاف:شكرا للاشقاء الكبار في ‎#السعودية ولا عزاء لمن اراد إستغلال فيلم قديم اعيد إنزاله في يوتيوب لإثارة فتنة لا تخدم إلا العدو

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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