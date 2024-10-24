"وول ستريت جورنال" تفجرها: روسيا تدعم الحوثيين ببيانات استخباراتية لضرب السفن - أخبار كلمتك

في كشف صادم، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن روسيا قدمت للحوثيين في اليمن بيانات استهداف دقيقة مكنتهم من شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين دفاعيين أوروبيين، أن الحوثيين بدأوا في استخدام هذه البيانات، التي تم تمريرها عبر الحرس الثوري الإيراني، لتوسيع نطاق هجماتهم على السفن التجارية، مما شكل تهديداً خطيراً على الملاحة الدولية وعرقل حركة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة الروسية تأتي في إطار سعي موسكو إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتشتيت انتباه الغرب عن الحرب في أوكرانيا.

وقال محللون إن دعم روسيا للحوثيين يعكس رغبتها في خلق مشاكل للولايات المتحدة وحلفائها، حيث أن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتسببت في اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.