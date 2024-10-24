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"وول ستريت جورنال" تفجرها: روسيا تدعم الحوثيين ببيانات استخباراتية لضرب السفن - أخبار كلمتك

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"وول ستريت جورنال" تفجرها: روسيا تدعم الحوثيين ببيانات استخباراتية لضرب السفن - أخبار كلمتك

"وول ستريت جورنال" تفجرها: روسيا تدعم الحوثيين ببيانات استخباراتية لضرب السفن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - كلمتك/خاص

في كشف صادم، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن روسيا قدمت للحوثيين في اليمن بيانات استهداف دقيقة مكنتهم من شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين دفاعيين أوروبيين، أن الحوثيين بدأوا في استخدام هذه البيانات، التي تم تمريرها عبر الحرس الثوري الإيراني، لتوسيع نطاق هجماتهم على السفن التجارية، مما شكل تهديداً خطيراً على الملاحة الدولية وعرقل حركة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة الروسية تأتي في إطار سعي موسكو إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتشتيت انتباه الغرب عن الحرب في أوكرانيا.

وقال محللون إن دعم روسيا للحوثيين يعكس رغبتها في خلق مشاكل للولايات المتحدة وحلفائها، حيث أن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتسببت في اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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