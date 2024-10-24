تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

تعرف على المحافظات التي تأثرت بالمنخفض الجوي اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على المحافظات التي تأثرت بالمنخفض الجوي اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على المحافظات التي تأثرت بالمنخفض الجوي اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:36 مساءً - كلمتك/خاص

 تشهد مناطق واسعة من اليمن، تأثيرات المنخفض الجوي بدءًا من غرب ووسط حضرموت وصولًا إلى مناطق متفرقة من (شبوة، مأرب، الجوف، أبين، عدن، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، صنعاء، ذمار، الحديدة، صعدة، وحجة)، اعتبارًا من ظهر الخميس وحتى مساء الجمعة.

تأثر عدد من المحافظات بالمنخفض الجوي وحضرموت تعلق الدراسة  

و يُذكر أن تأثيرات المنخفض الجوي مع توقعات فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وجريان الأودية في بعض هذه المناطق.إلى ذلك، وجَّه محافظ محافظة حضرموت بتعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية وهطول الأمطار حتى تحسن الأجواء..

وبدأت أولى تأثيرات المنخفض على مدينة عدن وقال مواطنون، أن أمطارًا متوسطة هطلت على مدينة كريتر في عدن .

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق