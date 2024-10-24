تعرف على المحافظات التي تأثرت بالمنخفض الجوي اليوم - أخبار كلمتك

تشهد مناطق واسعة من اليمن، تأثيرات المنخفض الجوي بدءًا من غرب ووسط حضرموت وصولًا إلى مناطق متفرقة من (شبوة، مأرب، الجوف، أبين، عدن، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، صنعاء، ذمار، الحديدة، صعدة، وحجة)، اعتبارًا من ظهر الخميس وحتى مساء الجمعة.

تأثر عدد من المحافظات بالمنخفض الجوي وحضرموت تعلق الدراسة

و يُذكر أن تأثيرات المنخفض الجوي مع توقعات فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وجريان الأودية في بعض هذه المناطق.إلى ذلك، وجَّه محافظ محافظة حضرموت بتعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية وهطول الأمطار حتى تحسن الأجواء..

وبدأت أولى تأثيرات المنخفض على مدينة عدن وقال مواطنون، أن أمطارًا متوسطة هطلت على مدينة كريتر في عدن .