موجة غضب عارمة.. جماعة الحوثي تدعو لهذا الامر عصر الجمعة - أخبار كلمتك

دعت جماعة الحوثي في اليمن إلى الخروج في مسيرات حاشدة عصر يوم غد الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وفي ساحات بقية المحافظات، وذلك في مسيرات تحمل شعار "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".

وتهدف هذه المسيرات، حسبما أعلنت الجماعة، إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والشعب اللبناني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما تأتي هذه المسيرات تأكيداً على دعم الجماعة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.

ودعت الجماعة جميع أنصارها ومؤيديها إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرات، مؤكدة أنها ستكون رسالة قوية للعالم أجمع تؤكد على موقف اليمن الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية.