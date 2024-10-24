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موجة غضب عارمة.. جماعة الحوثي تدعو لهذا الامر عصر الجمعة - أخبار كلمتك

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موجة غضب عارمة.. جماعة الحوثي تدعو لهذا الامر عصر الجمعة - أخبار كلمتك

موجة غضب عارمة.. جماعة الحوثي تدعو لهذا الامر عصر الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - كلمتك/خاص

دعت جماعة الحوثي في اليمن إلى الخروج في مسيرات حاشدة عصر يوم غد الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وفي ساحات بقية المحافظات، وذلك في مسيرات تحمل شعار "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".

وتهدف هذه المسيرات، حسبما أعلنت الجماعة، إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والشعب اللبناني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما تأتي هذه المسيرات تأكيداً على دعم الجماعة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.

ودعت الجماعة جميع أنصارها ومؤيديها إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرات، مؤكدة أنها ستكون رسالة قوية للعالم أجمع تؤكد على موقف اليمن الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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