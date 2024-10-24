فضيحة جديدة تهز عدن: انتحال صفة مدير مكتب الأشغال - أخبار كلمتك

أصدر مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن تحذيراً عاجلاً من عمليات نصب واحتيال تستهدف شركات الدعاية والإعلان في المحافظة.

وحسب التعميم الذي أصدره المهندس وليد منصور الصراري، مدير عام مكتب الأشغال، فإن هناك شخصاً ينتحل صفته ويستخدم رقم الهاتف (967714666161) للتواصل مع شركات الإعلان، مدعياً أنه المخول بإصدار تراخيص إعلانية على جزر الطرقات والشوارع.

وأكد التعميم أن هذا الشخص يقوم بأعمال نصب واحتيال، داعياً جميع الشركات والمؤسسات إلى التحقق من أي طلبات تتعلق بإصدار تراخيص إعلانية عبر التواصل المباشر مع مكتب الأشغال في خورمكسر.

وأشار التعميم إلى أن مكتب الأشغال قد تقدم بشكوى ضد هذا الشخص إلى إدارة الأمن، وأن التحقيقات ما زالت جارية.

ودعا مكتب الأشغال جميع الشركات والمؤسسات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يدعي أنه ممثل عن المكتب إلا بعد التأكد من هويته وصلاحياته.