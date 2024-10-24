حلي ذهبية أثرية من معابد الجوف تظهر في هذه المحافظة (صادم) - أخبار كلمتك

في واقعة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يتعرض لها التراث اليمني، كشف الباحث المستقل عبدالله محسن عن سرقة وتهريب مجموعة من الحلي الذهبية الأثرية من معابد ومواقع أثرية في محافظة الجوف.

ونشر الباحث محسن عبر حسابه على منصة اكس صوراً لهذه الحلي الذهبية، والتي تظهر بوضوح أنها من القطع الأثرية النادرة التي تعود إلى عصور قديمة. وأكد محسن أن هذه الحلي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية ويتم تداولها في أسواق الذهب بصنعاء ومحافظات يمنية أخرى قبل تهريبها إلى الخارج.

وتعتبر هذه الجريمة الأحدث في سلسلة طويلة من جرائم النهب والتهريب التي يتعرض لها التراث اليمني، حيث يستغل المتاجرون في الآثار الأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد لسرقة وتهريب القطع الأثرية النادرة إلى الخارج.

ودعا الباحث محسن الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف في التراث اليمني، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الدول التي تستقبل هذه الآثار المهربة لإعادتها إلى اليمن.