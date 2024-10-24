خالد سلمان يحذر من خطورة جماعة الحوثي ويشبههم بحزب الله - أخبار كلمتك

أشار الصحفي خالد سلمان في مقاله الأخير إلى أن مليشيا الحوثي تمثل خطراً متعاظماً في اليمن والمنطقة، مشددًا على أن هذه الجماعة ليست مجرد مليشيا أو جيش أو عصابة بل مزيج من كل ذلك. وأكد سلمان أن الحوثيين يديرون البلاد بمنهج مافياوي، يسجنون ويقتلون خارج إطار القانون ويختطفون السفن، كما أنهم يُستخدمون كأداة في الصراعات الإقليمية والدولية لصالح إيران.

وأوضح سلمان أن الحوثيين، الذين ورثوا الجيش من النظام السابق بطرق سياسية، أصبحوا اليوم يشكلون تهديدًا إقليميًا ودوليًا، حيث يتم تزويدهم بالأسلحة من قبل إيران وروسيا. وأشار إلى أن موسكو تستخدم الحوثيين لتوجيه رسائل سياسية للغرب في إطار الصراع الأوكراني.

وخلص خالد سلمان إلى أن مليشيا الحوثي، رغم تضخمها واستغلالها للصمت الدولي، لن تكون أكثر من نسخة أخرى من حزب الله، الذي فقد قوته بسرعة. وأكد أن النتيجة النهائية ستكون يمن بلا حوثي ولبنان بلا حزب الله، في إطار تسويات دولية تهدف إلى تجفيف منابع المليشيات الطائفية والحد من نفوذ إيران في المنطقة.