اليمن على موعد مع هذا الامر وسط اطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، حجة، المحويت، سهل ومرتفعات تهامة، الحديدة وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مناطق من محافظات الجوف، مأرب، غرب كل من عمران، صنعاء، ذمار، أبين، البيضاء، شبوة وأجزاء من هضبة حضرموت والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المكلا: 12ملم، تعز: 6.3، الغيظة: 6، إب: 3.2، سقطرى: 2، سيئون: 0.6ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، مرتفعات وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.



