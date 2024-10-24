محافظ مركزي عدن يطلق نداء عاجل لتقديم هذا الامر - أخبار كلمتك

شارك محافظ البنك المركزي أحمد غالب محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ووزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع الذي ترأسته مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، تطرق محافظ البنك المركزي، إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها اليمن.

وأشار إلى أن اليمن فقدت أكثر من ستة مليار دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط، نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 %.

ودعا محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.

حضر الاجتماع عدد من وكلاء البنك المركزي ووزارة المالية.