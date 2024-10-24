القبض على شاب قام بالتفجير في عدن - أخبار كلمتك

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، اليوم، من إلقاء القبض على مطلوب أمني بمديرية المنصورة

وأفاد مصدر بعمليات حزام عدن، تلقيهم أمر قبض قهري من نيابة استئناف جنوب عدن على المتهم (أ.ع.م) وذلك بتهم حيازة متفجرات وإحداث تفجير بمكان عام و اعتداء بالأسلحة الخفيفة مع آخرين ولاذ بالفرار..لافتا إلى تمكن القطاع الثالث لقوات الحزام الأمني من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر احتجاز المتهم لتحقيق ليتم تحويله الى الشؤون القانونية لحزام عدن بهدف استكمال الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين والخارجين عن القانون.