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القبض على شاب قام بالتفجير في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شاب قام بالتفجير في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شاب قام بالتفجير في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، اليوم، من إلقاء القبض على مطلوب أمني بمديرية المنصورة  

وأفاد مصدر بعمليات حزام عدن، تلقيهم أمر قبض قهري من نيابة استئناف جنوب عدن على المتهم (أ.ع.م) وذلك بتهم حيازة متفجرات وإحداث تفجير بمكان عام و اعتداء بالأسلحة الخفيفة مع آخرين ولاذ بالفرار..لافتا إلى تمكن القطاع الثالث لقوات الحزام الأمني من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر احتجاز المتهم لتحقيق ليتم تحويله الى الشؤون القانونية لحزام عدن بهدف استكمال الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين والخارجين عن القانون.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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