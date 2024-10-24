الكشف عن تورط جهات بعدن في تهريب النفط (فساد ضخم) - أخبار كلمتك

في خطوة هامة، قام رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، المهندس عبدالرحمن علي يحيى، يرافقه عضو هيئة رئاسة الاتحاد رافد العويني، اليوم الخميس، 24 أكتوبر 2024، بتسليم ملف فساد ضخم يثبت تورط جهات في تهريب المشتقات النفطية وإدخال البنزين المغشوش إلى عدن ومحافظات الجنوب.

تم تسليم الملف إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضية أفراح بادويلان، حيث استلمه القاضي الدكتور حسين بارجاء، عضو الهيئة، بحضور القاضي عادل السامعي، رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة.

وأكد رئيس الاتحاد، المهندس عبدالرحمن علي يحيى، على أهمية متابعة هذا الملف الخطير الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمركبات التي تستخدم الوقود المغشوش، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الجنوبي لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في الجنوب.