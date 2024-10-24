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الكشف عن تورط جهات بعدن في تهريب النفط (فساد ضخم) - أخبار كلمتك

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الكشف عن تورط جهات بعدن في تهريب النفط (فساد ضخم) - أخبار كلمتك

الكشف عن تورط جهات بعدن في تهريب النفط (فساد ضخم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - كلمتك/خاص

في خطوة هامة، قام رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، المهندس عبدالرحمن علي يحيى، يرافقه عضو هيئة رئاسة الاتحاد رافد العويني، اليوم الخميس، 24 أكتوبر 2024، بتسليم ملف فساد ضخم يثبت تورط جهات في تهريب المشتقات النفطية وإدخال البنزين المغشوش إلى عدن ومحافظات الجنوب.

تم تسليم الملف إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضية أفراح بادويلان، حيث استلمه القاضي الدكتور حسين بارجاء، عضو الهيئة، بحضور القاضي عادل السامعي، رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة.

وأكد رئيس الاتحاد، المهندس عبدالرحمن علي يحيى، على أهمية متابعة هذا الملف الخطير الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمركبات التي تستخدم الوقود المغشوش، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الجنوبي لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في الجنوب.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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