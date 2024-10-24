نعمان يحذر الانتقالي من رفع السقف عالياً (تحدٍ جديد) - أخبار كلمتك

دعا الكاتب مصطفى أحمد نعمان المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تقديم خطة محددة لاستعادة الدولة التي يطالب بها، مشددًا على ضرورة وضع برنامج زمني للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وأكد نعمان أن غياب خطة واضحة يعكس عدم الاستعداد الكافي والإدراك لمتطلبات الوصول إلى هذه الغاية.

وأشار نعمان إلى أن المجلس الانتقالي رفع سقف مطالبه إلى مستوى لم يعد قادرًا على تحقيقه، وأصبح يعتمد على البيانات والتصريحات التي لن تقوده إلى مبتغاه. وطالب المجلس بضرورة إعادة النظر في خطابه السياسي والإعلامي، مشددًا على أهمية الاعتراف بالواقع والتواضع أمام التحديات والعجز الذي يعاني منه بعض قياداته.

واختتم الكاتب بالقول إن المجلس الانتقالي بحاجة إلى التوقف قليلاً والتفكير بعقلانية فيما يجب أن يقوم به لتحقيق أهدافه.