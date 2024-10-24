منظمة تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير الصحفي المختطف محمد المياحي - أخبار كلمتك

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء اختفاء الصحفي المستقل محمد المياحي، الذي اختطفه الحوثيون في صنعاء بتاريخ 20 سبتمبر، بعد نشره لمقال ينتقد الجماعة. وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لم ترد أي أخبار عن مصير المياحي.

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بتقديم معلومات فورية عن مكان احتجاز الصحفي، والإفراج عنه دون أي شروط. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن حرية الصحافة في اليمن تعاني من قمع شديد، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة لضمان سلامة الصحفيين وحقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.