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منظمة تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير الصحفي المختطف محمد المياحي - أخبار كلمتك

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منظمة تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير الصحفي المختطف محمد المياحي - أخبار كلمتك

منظمة تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير الصحفي المختطف محمد المياحي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - كلمتك/خاص

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء اختفاء الصحفي المستقل محمد المياحي، الذي اختطفه الحوثيون في صنعاء بتاريخ 20 سبتمبر، بعد نشره لمقال ينتقد الجماعة. وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لم ترد أي أخبار عن مصير المياحي.

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بتقديم معلومات فورية عن مكان احتجاز الصحفي، والإفراج عنه دون أي شروط. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن حرية الصحافة في اليمن تعاني من قمع شديد، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة لضمان سلامة الصحفيين وحقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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