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عــدن الوجهة الأخيرة للأكاديمي والكاتب اليمني الألماني - محمد شفيق أنور حيدر - أخبار كلمتك

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عــدن الوجهة الأخيرة للأكاديمي والكاتب اليمني الألماني - محمد شفيق أنور حيدر - أخبار كلمتك

عــدن الوجهة الأخيرة للأكاديمي والكاتب اليمني الألماني - محمد شفيق أنور حيدر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - كلمتك/خاص:

هي الرواية التي تحكي عن أبطال كانت وجهتهم الأخيرة هي عـدن، تلك المدينة التي مرت بلحظات تاريخية عصيبة جداً في العقد الماضي من الزمن، وتحديدا حرب صيف 2015م، حين احتدم فيها الصراع الشديد بين قوى الخير والشر، وعانت فيها المدينة من لحظات مأساوية، انهارت فيها قيم المجتمع ومقومات الدولة، وللأسف مازال الوطن يعاني من آثارها إلى يومنا هذا. 
وفي وسط تلك الصراعات والخيانات، يسلط الكاتب الضوء على الجانب المشرق في أهل هذا البلـد وتاريخهم العريق، والمتمثلة في عــدن، حيث يستعرض الكاتب بسالة وشجاعة أهل المدينة، وأظهر تلك النماذج العظيمة من القيم والأخلاق النبيلة، التي لم تسقط ابداً، بل حارب البعض كي يحافظ عليها الى آخر لحظة، ليكونوا بذلك النموذج المشرف للوطن، والأجيال القادمة من بعد ذلك، وبطل الرواية نبيل وأصدقائه المخلصين هم مثالاً لذلك.
وفي المقابل كان للحرب المعلوماتية جانب في هذه الرواية، تلك الحرب التي لا نرى أسلحتها أو نسمع أصواتها، إلا أن المعلومة أصبحت ذات أهمية محورية لكافة أنواع الحروب، وأن النصر لم يكن ليتحقق دون الكفاءة العالية والخبرة الكافية لنبيل وفريقه في هذه الحرب.
*وأخيراً رواية عدن الوجهة الأخيرة هي إهداء*
إلى تلك الأرواح التي يسكنها الوطن ولا يسكنوه، تلك الأرواح التي عذبتها مرارة الغربة،، وظلت أجسادها هائمة في المهجر بين المدن، إلى كل من كانت عـدن، وكان الوطـن وجهته الأخيرة...

مكتبة بوك تايم فرع عدن 
العنوان: المنصورة سيتي مول (الحجاز الجديد سابقا) الدور الرابع 
ولنا نقاط تسليم في المناطق التاليه 
الكثيري النخيل مول  انماء _ البريقة _ المعلا _ التواهي _ الخور _ كريتر 
مكتبة بوك تايم فرع  تعز 
العنوان:  شارع جمال عمارة جامعة العلوم والتكنولوجيا من الخلف
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انستقرام: @taw1410
فيس بوك: taw13
انستقرام تعز:  @book_time1
واتس تعز:730407076
نتشرف بزيارتكم
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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