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صحفي يتحدث عن طريقة استعادة الجمهورية في اليمن (بهذا الامر) - أخبار كلمتك

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صحفي يتحدث عن طريقة استعادة الجمهورية في اليمن (بهذا الامر) - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن طريقة استعادة الجمهورية في اليمن (بهذا الامر) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:29 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الصحفي اليمني سمير الصلاحي أن استعادة الجمهورية في اليمن لن تتحقق إلا بعودة الشرعية إلى الداخل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مصلحة شعبية كبيرة. وأوضح الصلاحي أن عودة الحكومة إلى أرض الوطن ستعزز التزامها بالمعركة وسعيها لتحقيق النصر، حيث لن يكون هناك بديل سوى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الصلاحي أن عودة الشرعية ستعيد ثقة الشارع اليمني في قيادته، ما يسهم في تعزيز التلاحم بين الشعب والقيادة من أجل تحقيق الحلم الكبير بعودة الدولة اليمنية.

وأشار الصلاحي إلى أن التاريخ لا يسجل انتصارات لقادة يخوضون معاركهم وهم خارج أوطانهم، مؤكدًا أن وجود الدولة وموظفيها خارج البلاد لا يمكن أن يحقق النجاح. وخلص إلى أن من يتعفر جبهته بتربة وطنه هو من ينتصر في النهاية.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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