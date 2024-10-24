صحفي يتحدث عن طريقة استعادة الجمهورية في اليمن (بهذا الامر) - أخبار كلمتك

أكد الصحفي اليمني سمير الصلاحي أن استعادة الجمهورية في اليمن لن تتحقق إلا بعودة الشرعية إلى الداخل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مصلحة شعبية كبيرة. وأوضح الصلاحي أن عودة الحكومة إلى أرض الوطن ستعزز التزامها بالمعركة وسعيها لتحقيق النصر، حيث لن يكون هناك بديل سوى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الصلاحي أن عودة الشرعية ستعيد ثقة الشارع اليمني في قيادته، ما يسهم في تعزيز التلاحم بين الشعب والقيادة من أجل تحقيق الحلم الكبير بعودة الدولة اليمنية.

وأشار الصلاحي إلى أن التاريخ لا يسجل انتصارات لقادة يخوضون معاركهم وهم خارج أوطانهم، مؤكدًا أن وجود الدولة وموظفيها خارج البلاد لا يمكن أن يحقق النجاح. وخلص إلى أن من يتعفر جبهته بتربة وطنه هو من ينتصر في النهاية.