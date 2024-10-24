تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الكشف عن ما حدث في صنعاء بخصوص السفارة الهندية (صادم) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن ما حدث في صنعاء بخصوص السفارة الهندية (صادم) - أخبار كلمتك

الكشف عن ما حدث في صنعاء بخصوص السفارة الهندية (صادم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:29 مساءً - كلمتك/خاص

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية، عزالدين الأصبحي، أن السفارة الهندية في اليمن استأذنت الحكومة الشرعية لتعيين مندوب في صنعاء، وذلك لتسهيل استلام الجوازات لليمنيين الراغبين في السفر للعلاج في الهند. وأوضح الأصبحي أن هذا المندوب ليس دبلوماسيًا ولا هندي الجنسية، بل مجرد ممثل لشركة محلية تم تعيينه لتسهيل إجراءات المرضى.

وأشار الأصبحي إلى أن مليشيات الحوثي سرعان ما حولت الأمر إلى "إنجاز دبلوماسي"، مدعية أن هذا المندوب يمثل قنصلية هندية في صنعاء، وهو ما نفاه السفير بشدة. وأضاف أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة من الحوثيين لتضخيم الحقائق وخلق انتصارات وهمية من العدم.

وأكد الأصبحي أن هذه الممارسات تعكس نهج الحوثيين في تزييف الواقع واستغلال المواقف لصالح دعايتهم السياسية.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق