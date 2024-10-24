الكشف عن ما حدث في صنعاء بخصوص السفارة الهندية (صادم) - أخبار كلمتك

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية، عزالدين الأصبحي، أن السفارة الهندية في اليمن استأذنت الحكومة الشرعية لتعيين مندوب في صنعاء، وذلك لتسهيل استلام الجوازات لليمنيين الراغبين في السفر للعلاج في الهند. وأوضح الأصبحي أن هذا المندوب ليس دبلوماسيًا ولا هندي الجنسية، بل مجرد ممثل لشركة محلية تم تعيينه لتسهيل إجراءات المرضى.

وأشار الأصبحي إلى أن مليشيات الحوثي سرعان ما حولت الأمر إلى "إنجاز دبلوماسي"، مدعية أن هذا المندوب يمثل قنصلية هندية في صنعاء، وهو ما نفاه السفير بشدة. وأضاف أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة من الحوثيين لتضخيم الحقائق وخلق انتصارات وهمية من العدم.

وأكد الأصبحي أن هذه الممارسات تعكس نهج الحوثيين في تزييف الواقع واستغلال المواقف لصالح دعايتهم السياسية.