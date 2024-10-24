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هل تشهد المنطقة تحولاً في الطقس؟ اقتراب هذا الامر باتجاه اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

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هل تشهد المنطقة تحولاً في الطقس؟ اقتراب هذا الامر باتجاه اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

هل تشهد المنطقة تحولاً في الطقس؟ اقتراب هذا الامر باتجاه اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - كلمتك/خاص

تشير التوقعات الجوية إلى اندفاع كتلة مدارية رطبة نحو جنوب السعودية باتجاه الشمال الغربي، بينما يتجه الجزء الجنوبي منها غرباً نحو المرتفعات الغربية لليمن. هذه الحركة الجوية ستتسبب في زيادة الغطاء السحابي المنخفض في تلك المناطق، بفعل تأثير الرفع الجبلي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تحسن فرص هطول الأمطار في المناطق المرتفعة غرب اليمن وجنوب غرب السعودية، ما يساهم في تحسين الأجواء الزراعية في تلك المناطق، ويعزز من معدل الرطوبة الجوية.

المتابعون للأحوال الجوية يترقبون استمرار هذه الحالة وتأثيراتها على الطقس في الأيام المقبلة، وسط دعوات لأخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة لهطول الأمطار.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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