الحكومة تدين تصفية خبير تربوي وتطلق نداء عاجل الى هؤلاء - أخبار كلمتك

أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتصفية الخبير التربوي محمد ناجي خماش، مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، في معتقل ما يسمى "الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا. خماش تعرض للتعذيب والإهمال، بعد اختطافه وإخفائه قسراً لمدة خمسة أشهر.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، موضحاً أنها تأتي في إطار موجة من الاختطافات التي طالت كبار كوادر وزارة التربية والتعليم، وعاملين في منظمات دولية ومحلية. وأكد أن المسؤولين عن هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيأتي اليوم الذي سيحاسبون فيه.

كما ذكر الإرياني حوادث سابقة مشابهة، منها تصفية التربوي صبري عبدالله الحكيمي في مارس الماضي، وتصفية هشام الحكيمي، موظف في منظمة "Save the Children" في أكتوبر 2023، تحت التعذيب.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى إدانة هذه الجرائم النكراء بشكل واضح، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، مع تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عالمية.