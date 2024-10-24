المحرمي: طموحات الوطن تتجسد في عيون هؤلاء - أخبار كلمتك

أعرب أبو زرعة المحرمي ، عن سعادته بلقاء الطلاب المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي 2024 التي أقيمت في دبي. وأشاد المحرمي بجهود الطلاب المبدعين، مؤكدًا أن طموحات الوطن تتجسد في عيون شبابه وأطفاله، مشيرًا إلى أن تمكينهم لا يعد مجرد دعم للأجيال، بل هو استثمار في فكر يقود المستقبل ويواجه تحدياته.

كما عبّر المحرمي عن فخره بالإنجازات التي حققها الطلاب في المسابقة، مشددًا على أهمية دعمهم لتحقيق المزيد من النجاحات من أجل مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

ووجه المحرمي شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايتهم الكريمة لمسابقة تحدي القراءة العربي، التي تمثل منصة هامة لتشجيع القراءة وإبراز المواهب العربية الواعدة.