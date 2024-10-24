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المحرمي: طموحات الوطن تتجسد في عيون هؤلاء - أخبار كلمتك

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المحرمي: طموحات الوطن تتجسد في عيون هؤلاء - أخبار كلمتك

المحرمي: طموحات الوطن تتجسد في عيون هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - كلمتك/خاص

أعرب أبو زرعة المحرمي ، عن سعادته بلقاء الطلاب المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي 2024 التي أقيمت في دبي. وأشاد المحرمي بجهود الطلاب المبدعين، مؤكدًا أن طموحات الوطن تتجسد في عيون شبابه وأطفاله، مشيرًا إلى أن تمكينهم لا يعد مجرد دعم للأجيال، بل هو استثمار في فكر يقود المستقبل ويواجه تحدياته.

كما عبّر المحرمي عن فخره بالإنجازات التي حققها الطلاب في المسابقة، مشددًا على أهمية دعمهم لتحقيق المزيد من النجاحات من أجل مستقبلهم ومستقبل بلدهم.

ووجه المحرمي شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايتهم الكريمة لمسابقة تحدي القراءة العربي، التي تمثل منصة هامة لتشجيع القراءة وإبراز المواهب العربية الواعدة.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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