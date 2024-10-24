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اول تحرك لمحافظ البنك بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

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اول تحرك لمحافظ البنك بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

اول تحرك لمحافظ البنك بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - كلمتك/خاص:

شارك محافظ البنك المركزي الأستاذ احمد غالب محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية ومعه وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في واشنطن.

وخلال الاجتماع الذي ترأسته السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، تطرق المحافظ الى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر وبسبب التطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها الجمهورية اليمنية.

و أشار المحافظ الى أن الجمهورية اليمنية فقدت أكثر من ستة مليار دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات المليشيات الإرهابية على مرافئ وناقلات النفط، إضافة الى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر مما ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 %.

و دعا في كلمته الى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن و الاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة و الدول الأكثر هشاشة.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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