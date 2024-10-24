مذيع بقناة اماراتية يعلق على اول ظهور للعطاس في عدن ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

قال الاعلامي عادل اليافعي:ذهب جيل فشل بإدارة ٢ مليون نسمة كانت حياتهم نظام وقانون وانضباط كبير جدا وتسلم الراية الممزقة المنهكة جيل شاب.
واضاف: خرج من رحم المعاناة متحملا اكثر من ٦ ملايين إنسان كلهم يشتكون ويتألمون ويتوجعون وفوق ذلك عاشوا ٣٠ عام من غياب القانون والفوضى العارمة .
واختتم:حمل ثقيل وكل المعطيات تقول انهم سيفشلون والأمل لازال فيهم كبير .
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صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:ذهب جيل فشل بإدارة ٢ مليون نسمة كانت حياتهم نظام وقانون وانضباط كبير جدا وتسلم الراية الممزقة المنهكة جيل شاب.
قال الاعلامي عادل اليافعي:ذهب جيل فشل بإدارة ٢ مليون نسمة كانت حياتهم نظام وقانون وانضباط كبير جدا وتسلم الراية الممزقة المنهكة جيل شاب.
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