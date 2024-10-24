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بنك عدن للتمويل الأصغر يشارك في معرض سيملس السعودية 2024 - أخبار كلمتك

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بنك عدن للتمويل الأصغر يشارك في معرض سيملس السعودية 2024 - أخبار كلمتك

بنك عدن للتمويل الأصغر يشارك في معرض سيملس السعودية 2024 - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - كلمتك/خاص:

شارك بنك عدن للتمويل الأصغر، في معرض سيملس السعودية 2024 الذي أقيم في واجهة الرياض، والذي يعد من أهم المعارض في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك) والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.


ومثل بنك عدن في المعرض الاستاذ ذويزن صائل مدير تقنية المعلومات في البنك، والأستاذ كمال عبدالله مدير المحفظة الإلكترونية، والذين شاركوا في عدة ندوات وورش عمل تناولت مواضيع متنوعة مثل التحول الرقمي في القطاع المالي، وأمن البيانات، والابتكار في مجال البنوك الرقمية.


وتهدف مشاركة بنك عدن في هذا المعرض إلى استكشاف أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاع المالي، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة مع رواد التكنولوجيا المالية، والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

 

وتأتي مشاركة بنك عدن في سيملس السعودية 2024 كخطوة مهمة في استراتيجية البنك للتحول الرقمي، إذ يسعى البنك إلى اعتماد المزيد من الحلول التقنية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة وسلسة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، ومن خلال الشراكات التي عقدها في المعرض، يخطط البنك لإطلاق المزيد من المنتجات الرقمية في المستقبل القريب.

 

ويعتبر المعرض فرصة ذهبية للبنوك والمؤسسات المالية للتفاعل مع التطورات الحديثة في مجال المدفوعات، وتطوير أساليب التعامل الرقمي لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في العصر الرقمي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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