بنك عدن للتمويل الأصغر يشارك في معرض سيملس السعودية 2024 - أخبار كلمتك

شارك بنك عدن للتمويل الأصغر، في معرض سيملس السعودية 2024 الذي أقيم في واجهة الرياض، والذي يعد من أهم المعارض في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك) والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.



ومثل بنك عدن في المعرض الاستاذ ذويزن صائل مدير تقنية المعلومات في البنك، والأستاذ كمال عبدالله مدير المحفظة الإلكترونية، والذين شاركوا في عدة ندوات وورش عمل تناولت مواضيع متنوعة مثل التحول الرقمي في القطاع المالي، وأمن البيانات، والابتكار في مجال البنوك الرقمية.



وتهدف مشاركة بنك عدن في هذا المعرض إلى استكشاف أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاع المالي، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة مع رواد التكنولوجيا المالية، والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

وتأتي مشاركة بنك عدن في سيملس السعودية 2024 كخطوة مهمة في استراتيجية البنك للتحول الرقمي، إذ يسعى البنك إلى اعتماد المزيد من الحلول التقنية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة وسلسة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، ومن خلال الشراكات التي عقدها في المعرض، يخطط البنك لإطلاق المزيد من المنتجات الرقمية في المستقبل القريب.

ويعتبر المعرض فرصة ذهبية للبنوك والمؤسسات المالية للتفاعل مع التطورات الحديثة في مجال المدفوعات، وتطوير أساليب التعامل الرقمي لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في العصر الرقمي.