مجموعة السلام العربي تلتقي معالي الامين العام لجامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

اجتمع صباح اليوم 24 اكتوبر وفد مجموعة السلام العربي الذي ضم رئيس المجموعة الرئيس علي ناصر محمد والأمين العام المهندس سمير الحباشنة وعمار علي رئيس مجموعة الشباب العربي مع معالي الامين العام لجامعة الدول العربية الاستاذ أحمد ابو الغيط في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة..



تناول اللقاء آخر التطورات في الساحة الفلسطينية واللبنانية والعربية والدولية بشكل عام، وأشاد وفد المجموعة بالجهود الكبيرة والطيبة التي يبذلها الأمين العام للجامعة وآخرها زيارته التضامنية الى لبنان وحرصه على وقف الحرب ورأب الصدع والسعي مع القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وجهود الجامعة العربية لوقف العدوان على غرة، مع إشادة المجموعة بصمود الشعب الفلسطيني وبالذات في غزة..



وأكدت المجموعة على أهمية الدور العربي للجامعة لمعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها المنطقة.. وأكدت على أهمية دعم الدول العربية للجامعة للقيام بدورها القومي المنشود في هذه الظروف الصعبة..



وعرضت المجموعة جهودها التي بذلتها في القضايا المتعلقة بفلسطين ولبنان واليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان..



وتأتي هذه الزيارة كامتداد للقاءات الدائمة والمستمرة التي تقوم بها المجموعة مع الجامعة وآخرها احتضانها لاجتماع الهيئة العامة الثاني لمجموعة السلام العربي في أبريل من هذا العام..



وأكد رئيس المجموعة على استمرار التواصل والتنسيق مع الجامعة لما فيه مصلحة المنطقة العربية.