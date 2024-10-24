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ظهور فتيات لاول مرة بفيديو من حساب وداد الذي اتهم بسرقة عشرات الملايين واعلامي عسكري يفجرها - أخبار كلمتك

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ظهور فتيات لاول مرة بفيديو من حساب وداد الذي اتهم بسرقة عشرات الملايين واعلامي عسكري يفجرها - أخبار كلمتك

ظهور فتيات لاول مرة بفيديو من حساب وداد الذي اتهم بسرقة عشرات الملايين واعلامي عسكري يفجرها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - قال الاعلامي راشد معروف:البنات اللي اظهروهن في البث المباشر هم نفس العصابة وغصبا عنهم با يظهرون، لان العصابة هي تحتوي عدة نساء متورطين، وبعدين إحنا طلبنا ظهور العم وبيته وبحضور العاقل ووثائق القضية في المحكمة وبطائق شخصية، ونريد يظهر غريم واضح مانريد غرماء ملثمين لماذا لم توفرون على أنفسكم كل هذا البهذلة وتظهرون لنا صاحب الحساب البنكي  شخصيا خالد الوشاح يعني مش عيب عليه مثلا تظهر زوجته وهو يتخبى ليش عاد يختفي؟

واضاف: الحركات هذه اذا تمشي على بعض المغفلين عندي انا ما تمشي وكلما حاولت محاولة كلما جبت العيد أكثر، قد كانت وداد هربت واليوم ظهرت وعرفت بيتها ما معك الا تواصل مافيش فحاط نعرف انه وراكم زعيم كبير يقود العصابة، والعاقل والمحكمة والنيابة وكلها تبعكم والا ماكنت عادك تبرر وتبث مباشر كان قدك بيت خالك وهناك تعطي هذه التبريرات لهم مش للمفسبكين، الزعيم الذي يقود هذه العصابة هو نفس الزعيم الذي يقف خلف عصابة غالب القاضي، وقاموا باخفاء القاضي لليوم ماحد يدري عنه، شيء.

واختتم: ولوكان واحد مفسبك مسكين الله انتقدهم في منشور او كتب رأي شخصي كان قد دخلوه جنب المياحي، لكن لما يكون الأمر متعلق، بشبكة وراها ظهر منهم، وفيهم هنا يتم التستر، ومستعدين يعملون لنا الف مبرر والف خطة للخروج من هذه الورطة، نحن نعرف انكم معكم بنات في العصابة وين الجديد في الموضوع ايش الذي وضحته لنا اليوم في البث هل جبت شيء جديد؟وفي الأخير القضية الان هي قضية رأي عام يعني ليست قضية راشد فقط واذا الرأي العام يرون ان هذا مبرر كافي او خلاص اكتفيتوا بهذه المسرحية التي نشروها.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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