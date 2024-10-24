محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة بجامعة سيئون ويؤكد أنها باتت منارةً للعلم ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:27 مساءً - شهد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بمدينة سيئون، الحفل الخطابي والفني والتكريمي البهيج الذي أقامته جامعة سيئون بمناسبة تخرج الدفعة السادسة لمساقات البكلاريوس والماجستير والدكتوراة.

وفي الحفل الذي أقيم برعاية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، ووكلاء المحافظة، ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، ونواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وهيئتها التدريسية وعمداء الكليات ومديرو عموم المكاتب التنفيذية، والشخصيات الأكاديمية والاعتبارية، وأولياء أمور الخريجين، قُدمت فقرات فرائحية ولوحة فنية بعنوان "مشاعل التنوير" احتفاءً بتخرج 887 طالبًا وطالبة في مساق البكلاريوس والدراسات العليا ، تحت شعار "جامعة سيئون .. أصالة .. معاصرة .. طموح".

وألقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن سعادته لحضور هذا الحفل البهيج في رحاب جامعة سيئون التي غدت صرحًا علميًا ومنجزًا عظيمًا لحضرموت والوطن، ناقلاً تهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والسادة أعضاء المجلس، والحكومة، والسلطة المحلية بحضرموت بمناسبة تخرج الدفعة السادسة من رحاب جامعة سيئون.

وقال محافظ حضرموت "نلتقي اليوم على دربٍ من دروب العطاء المتواصلِ الذي تدعمه وترعاهُ السلطة المحلية بالمحافظة، انطلاقًا من إيماننا بأهمية دعم مسيرة التعليم، وتكريماً لخريجي الدفعةِ الـسادسة منْ طلبة وطالباتِ الجامعة البالغ عددهم 887 خريجًا وخريجة في مساق البكالوريوس والدراسات العليا الملتزمينَ بقيمِ الانتماءِ والولاء للوطن، والمتطلّعين للمستقبل بتفاؤلٍ لخدمةِ حضرموت والمُعتزِّين بِتُراثهم وحاضِرهم".

وأشاد المحافظ بن ماضي بما حقّقته جامعة سيئون منذُ تأسيسها وفق القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2017م، وقال : " إن ما تحقق للجامعة رغم حداثة التأسيس، يُترجم نهج قيادتها التعليمية والإدارية ورؤيتَها الحكيمة بأن تكون جامعة المستقبل، ومنارةً للعلم والمعرفة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري".

ورفع المحافظ أسمى آياتِ الشكرِ لجهود رئاسة الجامعة وطاقمها الأكاديمي والتعليمي والإداري، مؤكدًا مساندة السلطة المحلية لمسيرة المسيرة العلمية والأكاديمية بالجامعة لتظلَّ رايتُها مرفوعة وخفّاقة في كافة المحافل، وتحقيقِ رسالة الجامعة في الريادة والتميز.

وجدد المحافظ التأكيد على مواصلة دعم المسيرة العلمية والأكاديمية للجامعة ولقطاع التعليم الجامعي والعام متجاوزين ظروف الواقع لإِعداد أجيالٍ من الخريجين المؤهلين تأهيلاً علمياً رفيعًا، ليُسهموا في تحقيق مُتطلبات مسيرةِ التنمية والتطور، واستشرافِ المستقبل والتطلّع إلى الريادة والتقدم.

وأكد المحافظ أهمية تحقيقِ رؤية البناء بمواكبة عوامل التطور ، عبر اعتماد البرامج الأكاديمية المتخصِّصة في مواكبة الثورة الصناعية ومُتطلبات الذكاء الاصطناعي، وطرح برامج علمية مبتكِرة تواكبُ أحدث التقنيَّات العلمية، ومواصلة دعم جهود البحث العلمي النوعي، والابتكارات بما يُسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنيةِ المُتميزّة، وتطويع التكنولوجيا كأداة تعليمية تُساعد على الابتكارِ والإبداع ورفعِ الكفاءةِ التعليميةِ.

وأكد رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، أن الجامعة تخطو خطوات متقدمة في تسجيل حضورها العربي والدولي وحضورها الفاعل في محركات البحث العلمي العالمية وحصولها على معامل التأثير العربي، وخطواتها المتقدمة في

التصنيف العربي، وتجهيز بنية تحتية جيدة لـ 10 كليات و5 مراكز علمية، وبنية تحتية للمشاركات الافتراضية عن بُعد، والتوجه نحو العمل في اتجاه الابتكار

وريادة الأعمال بإنشاء مركز خاص بابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب المشاركة

الفاعلة في أنشطة الذكاء الاصطناعي ومواكبة

الجديد في مجال التطور العلمي، مباركًا للخريجين نجاحهم على طريق العلم وطريق البحث العلمي.

وألقيت كلمة عن الخريجين وأخرى عن الاتحاد العام لطلاب الجامعة، أعربت عن الشكر والعرفان لقيادتي السلطة المحلية وجامعة سيئون وهيئتها التدريسية، مؤكدين أن النجاح والتفوق جاء ثمرة لإصرار الخريجين ويعد مصدر إلهام لزملائهم في مواصلة مسيرة التفوق في التحصيل العلمي للنهوض بمستقبل حضرموت والوطن.

وتم في ختام الحفل تكريم محافظ حضرموت ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء لدعمها للجامعة ومساندة مسيرتها التعليمية، كما تم تكريم الحاصلين على مرتبة الشرف وأوائل الخريجين.