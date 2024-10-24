بحاح يدشن العمل بمقر الجالية اليمنية - أخبار كلمتك

في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد الجالية وتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية ، دشن سعادة السفير خالد محفوظ بحاح العمل في مقر الجالية اليمنية في مصر ، ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التواصل بين أفراد الجاليه من جهه وبينهم والسفاره من جهة اخرى عبر الهيئة الادارية للجالية ولجانها المختلفه ، كما سيعمل المقر على توفير بيئة ملائمة لتنظيم الأنشطة المختلفة والفعاليات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب الدورات التعليمية وورش عمل

بدأ حفل التدشين بالسلام الجمهوري أعقبه كلمه قصيره رحب فيها الاخ عمر بابطين في بالضيوف معبرا عن إمتنانه ومعه اعضاء الهيئة الاداريه للجاليه بهذا الحدث الهام.

وألقى سعادة السفير كلمه توجيهية للهيئة الادارية حثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة ابناء الجاليه والعمل على التواصل الجيد مع ابناء الجالية وتنظيم الفعاليات والدورات والاستماع لهم ومناقشة همومهم ووضع مقترحات الحلول الممكنه لقضاياهم بالتنسيق مع المختصين في السفاره كل لجنه فيما يخصها ، ووجه بدراسة مقترح إنشاء مدرسة مجتمعيه لأبناء الجالية والحرص على إتاحة التعليم لجميع أبناء الجاليه ، كما وجه الهيئة الادارية بوضع خطة عمل للعام القادم يتم على ضوءها تنفيذ المهام الملقاه على عاتقها.

وتحدث الدكتور نجيب حسان مستذكرا قرار تشكيل الهيئة الادارية للجاليه بداية العام الحالي الذي كان يطالب به وينتظره الكثير من أبناء الجاليه لأكثر من ست سنوات مثمنا جهود الجاليه خلال الفتره المنصرمه التي كانت تعمل بدون مقر ، وعبر عن سعادة ابناء الجالية بتدشين مقر الجاليه ٱملا أن يؤدي الى تنظيم وتطوير عمل الهيئة الادارية للجاليه وتعزيز التواصل بينها وبين كافة افراد الجاليه والعمل على مناقشة همومهم وعرض قضاياهم على المختصين من خلال الهيئة الادارية للجاليه.

شهد حفل التدشين حضور اعضاء البعثة الدبلوماسية الاخ علي العطافي القنصل والاخ ياسين سيف نائب القنصل والاخ هادي الصبان الملحق الثقافي والاخ عبدالرقيب نعمان المدير المالي والاداري والاخ نبيل سبيع نائب مدير المركز الثقافي وعدد من موظفي السفارة واعضاء الهيئة الادارية للجالية وعدد من الشخصيات الإجتماعية في الجالية اليمنية.