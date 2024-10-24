رياض الحروي نائب رئيس نادي الصقر : الانتخابات سلوك ومحطة للتغيير وليس مبارزة واستعراض عضلات - أخبار كلمتك

أوضح نائب رئيس نادي الصقر ، رياض عبدالجبار الحروي ، أن ما تشهد مرحلة الذهاب إلى انتخابات اتحاد كرة القدم ، شيء لا يعبر عن قيمة حدث ومنظومة واطراف ، ذات صلة بشيء يهم منظومة رياضة شاملة ، تنتظر مساحة تغيير لوضعية دمرت كثير من الأشياء على خارطة السنوات التي مرت .

وقال " الحروي" المتابع لما يحدث ، يدرك ان سلوك الأدوار المرافقة لم تجد سكة واقع وبيئة حاضنة ، لتكون مساحة تلتقي فيها الأفكار المتجددة لمرحلة جديدة .. وطغت فوضوية العمل وكان الامر استعراض للعضلات ، لمشهد جامع بين الجاثمين على القرار ومن يقدم الولاء مجددا.

وأضاف : كرة القدم مضمون جميل ، وهي علاقة مع الناس وفيها دلالة حب وشغف لا ينقطع ، وتحتاج فهم ودراية بقيمة المرحلة والمحطة التي انتظرها الجميع 14 سنة ، هناك مسارات جميلة على من يمتلكون القرار الذهاب اليها ، ليس بالفوضى وتقديم مسار لا يلبي الحاجة بشيء من التغيير لمرحلة قادمة ، تحتاج أفكار وعقليات وروئ وثوابت تتعلم من الأخطاء وتعانق روح اللعبة من بوابة قرار مختلف ، تتجدد في لغة التعاطي من المنسوب المهم الذي تمثله كرة القدم.

وأردف " الحروي" .. في الرياضة ينما تختلف الرؤى ، فالأمر ليس خصومة ، وعلى من يديرون القرار أن يدركوا هذا ، بتقديم سلوك راقي من بوابة ثقافة المحطة وما تتطلبه ـ فهنا نتحدث عن منظومة وليس فقط سلطة ، وحينما تكون هناك فرص للتغيير ، فان الموضوع يرتبط بقيمة إيجاد حوار لا يقتصر على جهة بعينها او افراد ، من خلال من هذا وذاك ، أن كان هناك من ينشد البحث عن الجديد المفيد ، من أجل مصلحة تعيد صناعة تفاصيل اللعبة في الوطن.

وختم : اذا صدقت النوايا وأراد القائمين على شأن كرة القدم ـ الظهور بثوب مختلف باعتبارات تعتمد ثقافة أن الاختلاف ليس خصومة وحرب ، حتى يشعر الجميع ان هناك مرحلة بدلالات ستغير خارطة العمل