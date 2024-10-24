اجتماع برئاسة العرادة يناقش هذا الأمر - أخبار كلمتك

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم، اجتماعاً بقيادات في وزارة الداخلية، لمناقشة أداء عدد من قطاعات الوزارة الخدمية وسبل الارتقاء بخدماتها في المحافظات المحررة .

وفي الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود ، ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، ووكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الدكتور محمد باهارون، ومدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، وأعضاء اللجنة الوزارية ومدراء فروع ومكاتب عدد من الجهات المختصة، استمع العرادة من قيادات الداخلية إلى نتائج زياراتهم الميدانية، وتقارير موجزة عن سير العمل في عدد من القطاعات الخدمية، ومستوى أدائها، ومدى انضباطها في تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة مأرب وكافة المحافظات المحررة ، كما تضمنت التقارير إحصائيات بإجمالي الخدمات المقدمة في كل قطاع منذ بداية العام الجاري.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بجهود قيادات وزارة الداخلية ومساعيها الحثيثة لتحسين العمل وتطوير الأداء، ورفع كفاءة كوادر الوزارة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات، بما فيها اعتماد أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في خدماتها المدنية، وفي مقدمتها خدمة البطاقة الإلكترونية الذكية.

وشدد على ضرورة مضاعفة تلك الجهود الكبيرة ورفع مستوى التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة وفروعها في المحافظات لتقييم نسبة الإنجازات والعمل على تعزيزها ، وتحديد جوانب القصور والاختلالات والعمل على معالجتها والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات وفق الإمكانات المتاحة.

من جانبهم، عبر وكلاء وزارة الداخلية عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على دعمهم الكبير لوزارة الداخلية والاستجابة لمطالبها وتلبية احتياجاتها في كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية، والتعاون المستمر مع قيادة الوزارة في معالجة كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها وإيجاد الحلول المناسبة لها..مُثمنين الاهتمام والمتابعة المستمرة لعمل مختلف قطاعات الوزارة الأمنية والخدمية، والحرص الشديد على تطويرها وتحسين مستوى أدائها وتمكينها من القيام بدورها ، وتقديم أفضل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر وعلى أكمل وجه .