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لليوم الثالث على التوالي .. تظاهرات غاضبة في حضرموت - أخبار كلمتك

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لليوم الثالث على التوالي .. تظاهرات غاضبة في حضرموت - أخبار كلمتك

لليوم الثالث على التوالي .. تظاهرات غاضبة في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:49 مساءً - كلمتك/ خاص

قالت مصادر محلية في مدينة الشحر شرق محافظة حضرموت ان المدينة شهدت ولليوم الثالث على التوالي مظاهرات غاضبة احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتردي الخدمات الأساسية في المحافظة.

وتعبيرا عن رفضهم للحالة المزرية التي تعيشها المحافظة والشحر تحديدا قام المتظاهرون بإشعال الإطارات وقطع الطرقات الرئيسية، في محاولة لتوصيل رسالة استيائهم من تدهور الخدمات العامة، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يشهد انهياراً ملحوظاً. 

وتأتي هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً، مما زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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