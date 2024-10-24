لليوم الثالث على التوالي .. تظاهرات غاضبة في حضرموت - أخبار كلمتك

قالت مصادر محلية في مدينة الشحر شرق محافظة حضرموت ان المدينة شهدت ولليوم الثالث على التوالي مظاهرات غاضبة احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتردي الخدمات الأساسية في المحافظة.

وتعبيرا عن رفضهم للحالة المزرية التي تعيشها المحافظة والشحر تحديدا قام المتظاهرون بإشعال الإطارات وقطع الطرقات الرئيسية، في محاولة لتوصيل رسالة استيائهم من تدهور الخدمات العامة، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يشهد انهياراً ملحوظاً.

وتأتي هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً، مما زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان