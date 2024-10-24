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قناة العربية تتخذ خطوة مفاجئة بشان الفلم الذي نشرته بحق الراحل صالح ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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قناة العربية تتخذ خطوة مفاجئة بشان الفلم الذي نشرته بحق الراحل صالح ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

قناة العربية تتخذ خطوة مفاجئة بشان الفلم الذي نشرته بحق الراحل صالح ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:11 مساءً - كلمتك/خاص:

تراجعت قناة العربية بصورة مفاجئة عن الفلم الذي نشرته ضد الرئيس الراحل صالح.
وحذفت القناة التقرير من على قناتها باليوتيوب بصورة مفاجئة 
ووصفت العربية بفلمها صالح بالمخلوع واتهمه الفلم بالتورط باغتيال الرئيس الحمدي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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