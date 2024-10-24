تراجعت قناة العربية بصورة مفاجئة عن الفلم الذي نشرته ضد الرئيس الراحل صالح.
وحذفت القناة التقرير من على قناتها باليوتيوب بصورة مفاجئة
ووصفت العربية بفلمها صالح بالمخلوع واتهمه الفلم بالتورط باغتيال الرئيس الحمدي
قناة العربية تتخذ خطوة مفاجئة بشان الفلم الذي نشرته بحق الراحل صالح ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:11 مساءً - كلمتك/خاص:
تراجعت قناة العربية بصورة مفاجئة عن الفلم الذي نشرته ضد الرئيس الراحل صالح.
تراجعت قناة العربية بصورة مفاجئة عن الفلم الذي نشرته ضد الرئيس الراحل صالح.
0 تعليق