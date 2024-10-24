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مواطنون يشكون من أمر يهدد حياتهم في مديرية المنصورة - أخبار كلمتك

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مواطنون يشكون من أمر يهدد حياتهم في مديرية المنصورة - أخبار كلمتك

مواطنون يشكون من أمر يهدد حياتهم في مديرية المنصورة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا مواطنون في مديرية المنصورة من أمر خطير يهدد حياتهم .

وقال مواطنون : اختفاء أغطية البيارات في مديرية المنصورة هو أمر خطير يهدد حياة المارة .

ولفت مواطنون أن إلى الفتحة بين سنترال المنصورة ومحطة بترول الرضا يختفي فيها غطاء البيارة مما يهدد حياتهم خاصة عند عبورهم أثناء انقطاع التيار في الظلام

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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