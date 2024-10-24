تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

بريطانياً تبلغ عن حادث قبالة خليج عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بريطانياً تبلغ عن حادث قبالة خليج عدن - أخبار كلمتك

بريطانياً تبلغ عن حادث قبالة خليج عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقي تقرير عن حادث قبالة خليج عدن.

وقالت الهيئة امس، في بيان إن 5 زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية على مسافة 48 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن.

وأفاد ربان السفينة أن أحد الزوارق اقترب من مسافة 3 كابلات من السفينة، فيما قام فريق الأمن المسلح بإطلاق طلقات تحذيرية حتى غادر الزورق.

واستهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق