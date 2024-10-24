بريطانياً تبلغ عن حادث قبالة خليج عدن - أخبار كلمتك

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقي تقرير عن حادث قبالة خليج عدن.

وقالت الهيئة امس، في بيان إن 5 زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية على مسافة 48 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن.

وأفاد ربان السفينة أن أحد الزوارق اقترب من مسافة 3 كابلات من السفينة، فيما قام فريق الأمن المسلح بإطلاق طلقات تحذيرية حتى غادر الزورق.

واستهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.