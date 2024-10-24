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توتر غير مسبوق في صنعاء - أخبار كلمتك

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توتر غير مسبوق في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر غير مسبوق في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:14 صباحاً - كلمتك/

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن شن ميلشيا الحوثي حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في اجراء تزامن مع فرض تدابير امنية مشددة على بعض الشوارع والأحياء بالعاصمة .

وأكدت المصادر ان ميلشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى أن الحملة نفذت عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل في أحياء بشمال وجنوب العاصمة.


وتسود حالة من التوتر الشديد في أوساط الحوثيين عقب تصاعد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باستهداف قيادات من الصف الأول على رأسها زعيم الجماعة وهو ما دفعها الى القيام بإجراءات امنية متناقضة من قبيل سحب عناصرها في معظم شوارع العاصمة وتقليص عدد نقاط التفيش والعودة الى استحداث حواجز تفتيش أمنية في مداخل بعض الأحياء بصنعاء
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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