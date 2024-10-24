توتر غير مسبوق في صنعاء - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن شن ميلشيا الحوثي حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في اجراء تزامن مع فرض تدابير امنية مشددة على بعض الشوارع والأحياء بالعاصمة .

وأكدت المصادر ان ميلشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى أن الحملة نفذت عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل في أحياء بشمال وجنوب العاصمة.



وتسود حالة من التوتر الشديد في أوساط الحوثيين عقب تصاعد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باستهداف قيادات من الصف الأول على رأسها زعيم الجماعة وهو ما دفعها الى القيام بإجراءات امنية متناقضة من قبيل سحب عناصرها في معظم شوارع العاصمة وتقليص عدد نقاط التفيش والعودة الى استحداث حواجز تفتيش أمنية في مداخل بعض الأحياء بصنعاء

