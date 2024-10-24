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حالة توتر غير مسبوقة تشهدها صنعاء لهذا السبب - أخبار كلمتك

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حالة توتر غير مسبوقة تشهدها صنعاء لهذا السبب - أخبار كلمتك

حالة توتر غير مسبوقة تشهدها صنعاء لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن شن جماعة الحوثي حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في اجراء تزامن مع فرض تدابير امنية مشددة على بعض الشوارع والأحياء بالعاصمة .

وأكدت المصادر ان جماعة الحوثي شنت حملة اعتقالات غير معلنة شملت مواطنين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى أن الحملة نفذت عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل في أحياء بشمال وجنوب العاصمة.

وتسود حالة من التوتر الشديد في أوساط الحوثيين عقب تصاعد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باستهداف قيادات من الصف الأول على رأسها زعيم الجماعة وهو ما دفعها الى القيام بإجراءات امنية متناقضة من قبيل سحب عناصرها في معظم شوارع العاصمة وتقليص عدد نقاط التفيش والعودة الى استحداث حواجز تفتيش أمنية في مداخل بعض الأحياء بصنعاء

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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