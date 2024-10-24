فضيحة مدوية تهز صنعاء وفنان مشهور يتهم نشطاء بسرقة مبلغ ضخم - أخبار كلمتك

تتصاعد الفضائح والتراشق بالاتهامات بين الاعلامي راشد معروف ونشطاء بارزين في صنعاء.

واتهم معروف حساب وهمي تديره عصابة بنهب عشرات الملايين.

ودخل على الخط الممثل المعروف سليمان داؤود المعروف بكشكوش حيث اتهم عدد من جامعي التبرعات بانهم نهبوا باسمه مبلغ ١٥ مليون ريال.

وقال في رسالته لراشد معروف :"حيا بك اخي راشد اولا اشكرك لانك كشفت حقائق واشخاص نصابين وينصبو باسم الإنسانية وعلى فكره انا واحد من الضحايا عندما نشرت الفيديو يفزعو معي الناس وفي يوم ابو عاصم وابو جنات قالو ان سليمان داوود حصل من المتبرعين مبلغ خمسة عشر مليون وصرح هكذا ابو عاصم وابو جنات وشفت الفيديو وتواصلت ياابو جنات اين هذا المبلغ الذي صرحت انت وابو عاصم قال هي مزحة كذبت ابريل.قلت له كيف مزحة انتو تكلمتوا وصرحتوا بفيديو والناس صدقوكم وانا لم يوصلني ريال واحد من ابو عاصم غير الذي كان توصلني حوالات باسمي؟المهم وانا كنت اصدق ابو جنات وكنت اشوف انه بيعمل عمل انساني وهو الذي جاء لا بيتي وقال يصورني واكيد شفت انت اخي راشد الفيديو الذي صوره ابو جنات عندي في بيتي وناشد الناس يفزعوا معي وكان الناس يحذروني من ابو جنات وابو عاصم وانا كنت على نيتي بانهم فاعلين خير بوقفتهم مع الناس.الان ابو عاصم وياابو عاصم اين المبلغ الخمسه عشر مليون الذي صرحت بها والان عرفت حقيقتهم والله المستعان اخوك سليمان داوود ( كشكوش)

ياتي ذلك فيما اكد الناشط ابوعاصم ذهابه الى النيابة يوم السبت القادم لتقديم شكوى تشهير ضد معروف