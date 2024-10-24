محاولة اغتيال محامية اثناء خروجها من المحكمة - أخبار كلمتك

نجت المحامية "فضيلة عبدالحميد الصبري" بأعجوبة من محاولة اغتيال استهدفتها في محافظة تعز.

وقالت الصبري في بلاغ رسمي قدمته للنائب العام، ونشرته على صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك، إنها تعرضت لمحاولة اختطاف وتصفية من قبل عصابة مسلحة كانت تترصد خروجها من إحدى جلسات المحكمة.

وأوضحت أن الحادثة وقعت ظهر يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، عندما كانت تغادر محكمة غرب تعز الواقعة بالقرب من السجن المركزي.

وأشارت إلى أن العصابة المسلحة ترصدتها عند بوابة السجن المركزي، حيث كانت امرأة ومعها مسلحان ملثمان في انتظارها