حالة استنفار كبير بصنعاء عقب حدوث هذا الامر الليلة - أخبار كلمتك

تشهد مدينة صنعاء حالة استنفار بحثا عن عصابة قامت بالنصب والاحتيال على رجال اعمال ومغتربين باسم فتاة

وقال الاعلامي راشد معروف:وصلتني معلومات انه تم القبض حتى الان على اثنين رجال وثنتين نساء متورطين من بينهم المنشد لا أدري بصحة المعلومات اذا أكيدة او محاولة لتهدئة الوضع.

واضاف: على كل حال هناك إستنفار للبحث عن وداد وعصابتها وقد فيها مشائخ كبار يضغطون لانهم متضررين من سمعة وداد، لانها نثرتها على الجميع، وقاعة الوشاح تحقق، اذا كان احد الشركاء له يد في الموضوع لان الصالة فيها شركاء، وهناك معلومات متناقضة حول اذا كان خالد الوشاح هو شريك في الصالة او مجرد حارس.

واختتم:نحن نشتي الزبدة يعلنوها في بيان ومن كان براءة بايتضح ومن هو متورط لا رده،