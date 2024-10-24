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النهاري يخرج من السجن ويتحدث عن ماتعرض له - أخبار كلمتك

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النهاري يخرج من السجن ويتحدث عن ماتعرض له - أخبار كلمتك

النهاري يخرج من السجن ويتحدث عن ماتعرض له - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فؤاد النهاري:بعد غياب طويل أعود إليكم!بعد اعتقال ظالم وتعسفي امتد خلال  الفترة من 20 سبتمبر إلى 20 اكتوبر 2024، (32 يوما) -أربع منها في زنزانة انفرادية مظلمة- معتقلا بلا ذنب ولا جريرة، في سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار لقد كان السجن/الاعتقال بالنسبة لي تجربة جديدة لم اعشها من قبل ولو للحظات.. 

واضاف:تجربة مريرة وعظيمة في نفس الوقت!لقد تمكنت خلال ذلك من التعرف على تفاصيل جديدة، وحياة فيها كثير من الغرائب والعجائب والمظالم والمتناقضات كل عبارات الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانبي وأعلن تضامنه معي ومع بقية المعتقلين..

واختتم:لكل من ساندني وزارني وناضل من أجل رفع الظلم عني.. لكل من دعى وصلى لأجلي..
التحيات والمحبات لكل الزملاء الصحفيين والأفراد والجهات التي أعلنت موقف شجاع إلى جانبي وجانب المستضعفين والمظلومين.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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