اول تعليق على بث قناة العربية فيلماً وثائقياً انتقدت فيه الرئيس صالح - أخبار كلمتك





علق الصحفي ياسر اليافعي على بث قناة العربية فيلماً وثائقياً انتقدت فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏بثت قناة العربية وثائقيًا انتقد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث تم اتهامه باغتيال الرئيس الحمدي، والانقلاب على مشروع الوحدة، والتحالف مع الحوثيين، والتسبب في معاناة اليمنيين العائدين من الخليج عام 1990 نتيجة دعمه لصدام حسين، والمتجارة بقضية صعدة والحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب شخصية له ولنجله أحمد.



وتابع بالقول:

تم عرض الجزء الأول، ونأمل أن تسلط مثل هذه الأفلام الوثائقية الضوء على دور علي محسن الأحمر، الذي كان شريكًا لعلي عبدالله صالح وذراعه الأيمن خلال تلك الفترات.

واختتم اليافعي منشوره قائلاً:كما نأمل أن توثق هذه الأفلام دور حركة الإخوان المسلمين في اليمن، التي كان لها تأثير سلبي على جميع الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، سواء أثناء تحالفها مع صالح أو بعد ذلك