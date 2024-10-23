بثت قناة العربية السعودية اليوم الاربعاء فيلماً وثائقياً عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، وصفه بـ "المخلوع" ، ونسب اليه تهمة (مقتل الحمدي).
ولم ينسى الفلم أحمد علي نجل الرئيس الراحل ايضا
واتهم التقرير علي عبدالله صالح بأنه كان سبباً في كل مايحصل اليوم من حروب ودمار ،وأنه انقلب على اتفاقية الاشقاء في الخليج
وصفته بالمخلوع.. لاول مرة قناة سعودية تفتح النار على علي عبدالله صالح وتتهمه بقتل هذا الرئيس(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - كلمتك/خاص:
بثت قناة العربية السعودية اليوم الاربعاء فيلماً وثائقياً عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، وصفه بـ "المخلوع" ، ونسب اليه تهمة (مقتل الحمدي).
بثت قناة العربية السعودية اليوم الاربعاء فيلماً وثائقياً عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، وصفه بـ "المخلوع" ، ونسب اليه تهمة (مقتل الحمدي).
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