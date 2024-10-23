اول تصريح لحيدر العطاس بشان الجنوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، الأستاذ علي عبدالله الكثيري، استقبل اليوم الأربعاء في مقر مجلس العموم بالعاصمة عدن، دولة الرئيس حيدر أبوبكر العطاس، آخر رئيس وزراء لدولة الجنوب، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وعقد الكثيري والعطاس لقاءً موسعًا ضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس ووزراء الانتقالي ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، وأعضاء الهيئتين التنفيذية للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين.

وفي بداية اللقاء، رحب الكثيري بعودة دولة الرئيس العطاس إلى العاصمة عدن بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، ناقلًا له تحيات اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأشاد بحرصه على زيارة مجلس العموم والاجتماع بقيادات المجلس.

قدم الكثيري خلال اللقاء عرضًا موجزًا حول تكوينات المجلس الانتقالي وآليات عمل هيئاته والمهام الموكلة لكل منها، مشيرًا إلى ما حققه المجلس من مكتسبات مهمة في قضايا الجنوب على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، بالإضافة إلى جهود الحوار الوطني الجنوبي لتعزيز الوحدة الداخلية.

وأشاد الكثيري بدور العطاس النضالي البارز طوال مسيرته السياسية، مؤكدًا أن رؤاه وأفكاره تساهم في توحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية.



من جانبه، عبر دولة الرئيس العطاس عن سعادته بالعودة إلى عدن بعد غياب طويل، مؤكدًا أنه لمس عزيمة كبيرة للنهوض بأوضاع المدينة وإعادتها لموقعها الريادي رغم ما تعرضت له خلال الحرب. وأكد أن إزالة الآثار السلبية ضرورية للانطلاق نحو البناء.

وأشار العطاس إلى المهام الكبيرة التي تواجه المجلس الانتقالي لتحقيق نموذج الدولة في الجنوب، وأهمية التعامل الإيجابي مع المعطيات السياسية الراهنة وصولًا إلى صيغة سياسية توافقية ترضي الجميع.



كما أكد على أهمية استمرار جهود المجلس في تعزيز وحدة الصف الجنوبي والتكامل مع مختلف الأطياف الجنوبية، على أساس الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها شعب الجنوب.

وفي سياق حديثه، شدد العطاس على أهمية حضرموت، مؤكدًا أنها تشكل العمود الفقري للجنوب، ولا يمكن أن يكون هناك جنوب موحد بدونها.



بعد ذلك، فُتح باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرين لتبادل الرؤى والأفكار حول مجمل القضايا الوطنية، واختتم اللقاء بتوجيه الشكر للعطاس على زيارته للمجلس ومشاركته القيمة.



حضر اللقاء كل من أحمد الصالح وجابر محمد، مستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

